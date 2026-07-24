İzmir büyükşehir belediyesi’nden tarım işçisi servislerine sıkı denetim - Son Dakika
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İzmir büyükşehir belediyesi’nden tarım işçisi servislerine sıkı denetim

İzmir büyükşehir belediyesi’nden tarım işçisi servislerine sıkı denetim
24.07.2026 09:41  Güncelleme: 09:43
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, Torbalı'da tarım işçilerinin güvenli taşınması için denetim yaptı. Korsan taşımacılık yapan araçlar 60 gün trafikten men edilirken, bagaj ve kasada yolcu taşıyanlara ceza kesildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile emniyet ekipleri, yaz aylarında tarım işçisi hareketliliğinin arttığı Torbalı'da ortak denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde bagajda, araç kasasında ve ayakta yolcu taşıyan araçlar hakkında yasal işlem uygulanırken, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bazı araçlar emniyet birimlerince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında tarım işçisi hareketliliğinin arttığı Torbalı'nın Özbey Karayolu'nda emniyet birimleriyle koordineli olarak tarım işçisi servislerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İşçilerin güvenli koşullarda taşınmasını sağlamak amacıyla farklı günlerde yapılan kontrollerde korsan taşımacılık faaliyetleri ile insan hayatını tehlikeye atan uygulamalar tek tek tespit edildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAZILDI

Denetimlerde S plakası bulunmayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tarım işçisi taşıma izin belgesi almadan faaliyet gösterdiği belirlenen 2 araç, emniyet ekiplerince 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik polisleri ayrıca araç kasasında yolcu taşıyan 2 araca, bagajda yolcu taşıyan 1 araca ve ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye cezai işlem uyguladı. S ve M plakalı servis araçlarının denetiminde ise evraklarında eksiklik bulunan 5 araca zabıta ekiplerince idari işlem uygulandı.

"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM YAPIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, özellikle yaz aylarında mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasına yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Ertürk, "Tarım işçilerinin ruhsatsız ve uygun olmayan araçlarla taşındığı yönünde çok sayıda ihbar alıyoruz. Tarım işçisi taşımacılığı yapacak araçların ya S plakalı olması ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tarım işçisi taşıma izin belgesi alması gerekiyor. Bu şartları taşımayan araçlar korsan servis olarak değerlendiriliyor ve emniyet ekiplerince trafikten men ediliyor" dedi.

RUHSATSIZ TAŞIMACILIK HAK KAYIPLARINA YOL AÇABİLİYOR

Denetimlerde araçların çalışma ruhsatı, tanıtım kartı, klima sistemi ve diğer yasal belgelerinin de kontrol edildiğini belirten Ertürk, şunları söyledi:

"Denetimler sırasında bagajda, araç kasasında ve ayakta yolcu taşındığını tespit ettik. Bu durum hem insan sağlığı hem de trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor. Biz bu denetimleri ceza kesmek için değil, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Ruhsatlı araçlarla yapılan taşımacılıkta yolcular sigorta güvencesi altında bulunuyor. Ruhsatsız araçlarla meydana gelebilecek kazalarda ise yolcular ciddi hak kayıpları yaşayabiliyor. Bu nedenle denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Torbalı, Güncel, Tarım, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir büyükşehir belediyesi’nden tarım işçisi servislerine sıkı denetim - Son Dakika

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