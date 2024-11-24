İzmir\'de Tekne Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İZMİR'de, karada duran ve tadilatta olduğu öğrenilen bir tekne alev aldı. Yangın yanındaki bir tekneye daha sıçradı. Yangında teknede olduğu öğrenilen Tamer Gazanfer (71) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Tamer Gazanfer, karada tadilatta olduğu öğrenilen bir teknenin içine girerek ısınmak için tüplü ısıtıcı çalıştırdı. Tüplü ısıtıcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada tekne alev alırken, alevler yanındaki bir tekneye de sıçradı. Teknelerden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan 2 tekne, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, Gazanfer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.