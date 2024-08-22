İzmir'de Temizlik İşçileri İş Bıraktı, Çöpler Tepki Çekti - Son Dakika
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İzmir'de Temizlik İşçileri İş Bıraktı, Çöpler Tepki Çekti

İzmir\'de Temizlik İşçileri İş Bıraktı, Çöpler Tepki Çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 90 temizlik işçisi iş bıraktı. İşçilerin vasıf talepleri nedeniyle çöplerin toplanmaması tepkilere neden oldu. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, işçilerin uzun süredir vasıf almak için mücadele verdiklerini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

22.08.2024 15:50
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında çalışanların talep ettiği 'vasıf' konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 90 temizlik işçisi, iş bıraktı. Eylemin ikinci gününde yollarda biriken çöpler, tepki çekti. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, 90 işçinin iş bırakıp çöpleri toplamadığını söylerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri, uzun süredir talep ettikleri vasıflarının verilmemesi nedeniyle dün iş bırakma eylemine başladı. İşçilerin vasıf eylemi nedeniyle Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri'nde ve Kordon'daki yol kenarında çöpler birikti. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, uzun süredir vasıf almak için mücadele verdiklerini söyleyerek, "4 yıldır bu insanlar araç arkasında çalışıyor, şoförlük yapıyor. Vasıflı işler yapıyorlar ancak vasıf verilmiyor. Ancak ocak ayında evrakları imzalattık, şirkete gitti, sonuçlanmasını beklerken seçim sonrası yeni başkan Cemil Tugay işlemleri durdurdu. 4 aydır görüşmeler sürüyor. Bir sonuç alamadık. Eylem kararı aldık. İki gündür çöpleri toplamıyoruz" dedi.

'UZLAŞI MASASI KURULANA KADAR EYLEME DEVAM'

Alsancak'taki toplama merkezinde çalışan işçilerin Kordon'da ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getiren Gül, "90 işçi iş bıraktı. Ama totalde 230 işçinin vasfı yazılmıştı ama vasfı vermediler. Eyleme devam ediyoruz. Çöpleri toplamıyoruz. Uzlaşı masası kurulana kadar devam edeceğiz. Bugün belediyeden ulaşan oldu, derdimizi anlattık, bekliyoruz. Vasıf alınca işçilerin ücretleri değişecek, unvanlarını almış olacaklar" diye konuştu.

'ZATEN HER TARAF KOKUYOR'

Şan Gök, "Çöpler geldiğim güzergahta birçok yerde birikmişti. Çöpler toplanmamış. Neden toplanmadığını bilmiyorum. Ama sinekler ve böceklerin oluşması rahatsız edici. Etrafta çocuklar da var" dedi. Ayşe Aksu ise "Hiç ilgilenen yok. Her şey pis. Turistler de gelmemekte haklı. Limana eskiden arka arkaya 4-5 tane gemi geliyordu. Şimdi İzmir'in bakımsızlığından, pisliğinden haftada ya da ayda bir kere anca geliyor. Zaten her taraf kokuyor. Körfez kokuyor. Bu çöpler de olunca koku daha çok yayılıyor" diye konuştu.

Dilek Polat da "40 yıldır Alsancaklıyım. Çöpleri görünce üzüldüm. Bu çöpler sinek, böcek toplar; hastalık olur. Bir an önce toplansın bu sıcakta böyle olmamalı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Temizlik İşçileri İş Bıraktı, Çöpler Tepki Çekti - Son Dakika

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