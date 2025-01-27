İzmir'de TOKİ'nin Mavişehir Arazisi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı - Son Dakika
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İzmir'de TOKİ'nin Mavişehir Arazisi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Ankara 3. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ'ye ait Mavişehir'deki arazinin açık artırma yöntemiyle satışını durdurdu. Mahkeme, arazinin doğal koruma alanı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

27.01.2025 15:08  Güncelleme: 16:38
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ'ye ait Mavişehir'deki arazinin açık artırma yöntemiyle satışına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal davasında mahkeme kararını verdi. Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Şemikler Mahallesi 25697 ada 1 parseldeki taşınmazın açık arttırma usulü ile satışının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'ne açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava dosyasının incelenmesinden, ihale edilen dava konusu 25697 Ada 1 Parsel nolu taşınmazın Ege Denizi, kıyı ve sahil şeridi, hassas koruma bölgesi ve sulak alanı içerdiği, dava konusu ihaleye ilişkin hazırlanan şartnamede taşınmazın anılan vasıfların gerektireceği yasak ve sınırlara ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmediği anlaşılmıştır. Dava konusu taşınmazın davalı idarenin mülkiyetine alınmasına dair iş, işlem ve izinlerin sorulmasına, bu süreci gösteren bilgi ve belgelerin Mahkememize ibrazının istenilmesine, Dava konusu işlemin, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazın satışına ilişkin bir ihale olduğu ve bu ihalenin yapıldığı ve satış işlemlerinin devam ettiği göz önüne alındığında, niteliği itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte işlemlerden olduğu anlaşıldığından, Mahkememizin işbu ara kararına cevap verildikten veya ara karar süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası gereğince ara kararı süresinin onbeş (15) gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin belirtilen sürede ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılarak yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğinin ilgililere bildirilmesine, 22.01.2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de TOKİ'nin Mavişehir Arazisi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı - Son Dakika

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