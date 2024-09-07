İzmir'de Toplu Ulaşım Kış Düzenine Geçiyor - Son Dakika
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İzmir'de Toplu Ulaşım Kış Düzenine Geçiyor

İzmir\'de Toplu Ulaşım Kış Düzenine Geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kış düzenine geçecek. ESHOT, Metro ve Tramvay hatlarında sefer sıklıkları artırılacak. İZDENİZ gemileri ise mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek.

07.09.2024 11:36  Güncelleme: 12:41
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış düzenine geçecek. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle ESHOT, Metro ve Tramvay hatlarında sefer sıklıkları artırılacak. İZDENİZ gemileri, mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek.

Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, başta okul servisleri olmak üzere kentte araç ve yaya trafiğinin artacak olması nedeniyle kış tarifesine geçiş yapacak.

ESHOT'ta bin 700'den fazla otobüs

ESHOT Genel Müdürlüğü, İZULAŞ ve İZTAŞIT'ın da desteğiyle sefere çıkan otobüs sayısını artıracak. Yaz aylarında günde ortalama 1480 araçla sefer yapılırken, okulların açılmasıyla birlikte her gün ortalama bin 708 otobüs, toplam 430 hatta hizmet verecek. Otobüslerin, tüm hatlarda yapacağı toplam sefer sayısı yaklaşık 28 bin olacak. ESHOT'un tüm idari personeli de 9 Eylül Pazartesi günü sahada olacak. Hizmet akışının devamlılığı için olası kazalara ve arızalara hızla müdahale edilecek. Tüm hatlarda otobüslerin güncel çalışma programına, ESHOT Mobil uygulamasından ve eshot.gov.tr'den ulaşılabilecek.

Metro ve tramvay hatları de ek seferlerle güçlendirilecek. Hafta içi yoğun saatlerde metro seferleri 3,5 dakikada bir yapılacak. Konak Tramvayı yoğun saatlerde 5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı ise 10 dakikada bir çalışacak.

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında yeni dönem

Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren aktarmasız işletime geçilecek. 06.00-00.20 saatleri arasında uygulanacak yeni plana göre; Alaybey'den hareket eden tramvaylar, Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi üzerinden Alaybey'e dönecek.

Karşıyaka'nın yeşil hattı, Çiğli'nin kırmızı hattını kapsayacak

Mevcut düzende Alaybey - Ataşehir Kavşağı arasında sefer yapan yeşil hattan, kırmızı hat veya mavi hat kullanılarak Çiğli istikametine ulaşılabiliyordu. 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren, Alaybey'den hareket eden tramvaylar, kesintisiz olarak kırmızı hatta devam edecek. Böylece; Alaybey - Karşıyaka İskele - Nikah Sarayı – Yunuslar - Bostanlı İskele – Çarşı - Vilayet Evi - Selçuk Yaşar – Atakent - Bilim Müzesi - Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu – Mavişehir - Ataşehir Kavşağı - Semra Aksu - Eski Havalimanı - Yeni Mahalle - Çiğli Bölge Hastanesi - Ata Sanayi - Evka 5 - Katip Çelebi Üniversitesi - İAOSB Nedim Uysal Lisesi - Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı - İAOSB Müdürlüğü - Kemal Baysak - Nihat Karakartal - Nazım Hikmet Ran - Ataşehir Kavşağı – Mavişehir - Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu - Bilim Müzesi – Atakent - Selçuk Yaşar - Vilayet Evi – Çarşı - Bostanlı İskele – Yunuslar - Nikah Sarayı - Karşıyaka İskele – Alaybey duraklarına aynı tramvay ile aktarmasız olarak gün boyunca ulaşılabilecek.

Mavi hattın işletim planında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Burada son sefer saati 19.00'dan 00.20'ye uzatıldı. Metro ve tramvay hatlarının sefer programlarına, izmirmetro.com.tr ve tramizmir.com adreslerinden ulaşılabilecek.

İZDENİZ'de mevcut tarifeye devam

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'ne bağlı yolcu gemileri ve feribotlar, iç körfezdeki seferlerine mevcut tarifeleri doğrultusunda devam edecek. Yoğun saatlerde yolcu gemileri ve feribotlar 15 dakikada bir çalışacak. Sefer programları, izdeniz.com.tr adresinden görülebilecek.

Kaynak: ANKA

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