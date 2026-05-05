İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

İzmir\'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
05.05.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 10 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı (34) için, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 10 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı (34) için, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi., İzmir yönüne seyir halindeyken İsmail Çoban'ın henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 45 KB 8376 plakalı TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 TIR karşı şeride geçip, 1'i polis aracı olmak üzere 8 araca çarptı. Savrulan 45 KB 8376 plakalı TIR yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinde TIR'ın şoförü Çoban ve kazaya karışan motosikletin sürücüsü Gökhan Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ile Hakan Özdemir ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Polis memuru Hızlı, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı.

AKHİSAR'A UĞURLANDI

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Hatice Hızlı ve babası Enver Hızlı'nın yanı sıra kardeşi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile meslektaşları katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tören sona erdi.

Bir kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memurunun; 20 Haziran 2013'te Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevine başladığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde şark görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019'dan bu yana İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:08:47. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.