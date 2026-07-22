İzmir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

İzmir\'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza
22.07.2026 19:58
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Karabağlar'da otomobil sürücüsü Y.Y., motosiklet sürücüsünü darbetti, 180 bin lira ceza aldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü Y.Y.'nin (58), motosiklet sürücüsünü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay geçen 5 Temmuz'da Refet Bele Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle damacana su teslimatı yapan Muammer Akduman (25) ile otomobil sürücüsü Y.Y. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.Y., iddiaya göre Akduman'ı darbetti. Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikili arasında tartışma çıktıktan sonra Y.Y.'nin aracından inip Akduman'a saldırdığı anlar yer aldı. Akduman'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.Y. gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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