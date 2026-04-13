İzmir'de Dördüncü Ücretsiz Spor İstasyonu Kültürpark'ta Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz ekipman sağlayarak sporun önündeki engelleri kaldıran projesi kapsamında, spor istasyonlarının dördüncüsü Kültürpark'ta açıldı. Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nda faaliyete başlayan taşınabilir spor konteyneri, Kültürpark'ı dev bir açık hava spor salonuna dönüştürdü.

İstasyonun açılışını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, spor ekipmanlarını deneyerek gençlerle sohbet etti. Tugay, 'Kültürpark'a yakışan yeni bir tesis oldu' diyerek, her yaştan insanın spor yapabilmesi için olanaklar sağlamaya çalıştıklarını belirtti. İstasyon, yürüyüş, koşu, basketbol, yoga, futbol ve tenis gibi branşlarda 7'den 70'e ekipman sunuyor ve temel kuvvet egzersizleri için donanımlı bir alan sağlıyor.

Başkan Tugay, spor istasyonu fikrinin Türkiye'de ilk defa İzmir'de uygulandığını vurgulayarak, beşinci istasyonun yakında Göztepe'de açılacağını duyurdu. 'Bunları sayıca çoğaltacağız, İzmir'in her yerine yayacağız' ifadelerini kullandı. Tesis, her yaştan yurttaşın kullanımına uygun fonksiyonel fitness ekipmanları ve alanında uzman spor eğitmenleri ile ücretsiz aktif ve sağlıklı bir yaşamı destekliyor.