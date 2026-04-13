İzmir'de Dördüncü Ücretsiz Spor İstasyonu Kültürpark'ta Açıldı

13.04.2026 10:11
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta ücretsiz spor ekipmanları sunan dördüncü spor istasyonunu açtı. Başkan Cemil Tugay, her yaştan vatandaşın spor yapabilmesi için yeni olanaklar sağladıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz ekipman sağlayarak sporun önündeki engelleri kaldıran projesi kapsamında, spor istasyonlarının dördüncüsü Kültürpark'ta açıldı. Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nda faaliyete başlayan taşınabilir spor konteyneri, Kültürpark'ı dev bir açık hava spor salonuna dönüştürdü.

İstasyonun açılışını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, spor ekipmanlarını deneyerek gençlerle sohbet etti. Tugay, 'Kültürpark'a yakışan yeni bir tesis oldu' diyerek, her yaştan insanın spor yapabilmesi için olanaklar sağlamaya çalıştıklarını belirtti. İstasyon, yürüyüş, koşu, basketbol, yoga, futbol ve tenis gibi branşlarda 7'den 70'e ekipman sunuyor ve temel kuvvet egzersizleri için donanımlı bir alan sağlıyor.

Başkan Tugay, spor istasyonu fikrinin Türkiye'de ilk defa İzmir'de uygulandığını vurgulayarak, beşinci istasyonun yakında Göztepe'de açılacağını duyurdu. 'Bunları sayıca çoğaltacağız, İzmir'in her yerine yayacağız' ifadelerini kullandı. Tesis, her yaştan yurttaşın kullanımına uygun fonksiyonel fitness ekipmanları ve alanında uzman spor eğitmenleri ile ücretsiz aktif ve sağlıklı bir yaşamı destekliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
