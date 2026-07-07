İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi
07.07.2026 17:49
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Karabağlar'da polisin takibi sonucu motosikletli Ö.A., 1.2 kilo esrar ile yakalanıp tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin takip sonucu durdurduğu motosiklette 1 kilo 200 gram esrar ile yakalanan Ö.A., tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.A., önceki gün takibe alındı. Takip sırasında şüphelinin, motosikletle bir arsa içerisinde gizlenmiş halde bulunan poşeti alarak bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uzun süren takibin ardından şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve poşette ekiplerin aramasında, 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Karabağlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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