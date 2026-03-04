İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 366 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 366 Bin Hap Ele Geçirildi
04.03.2026 11:16
İzmir'de yapılan operasyonda 366 bin 400 sentetik hap ve 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 366 bin 400 sentetik hap, 8 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Konak ilçesinde bulunan bir otomobilde ve Kemalpaşa ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımımın yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçildi. Önceki gün yapılan operasyonda evde ve araçta yapılan aramalarda; 366 bin 400 sentetik hap, 8 kilo 850 gram metamfetamin, 122 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.A.G., T.Ç., A.N., ve K.E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

