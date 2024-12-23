İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 412 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 412 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 412 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

23.12.2024 11:17
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen otomobil Bayraklı ilçesinde durduruldu.

Araçtaki aramada mıknatıslı özel bir düzenekle sürücü koltuğunun altına saklanmış 22 paket halinde 12 gram kokain bulundu.

Polis ekipleri, R.Z'yi gözaltına aldı.

Karşıyaka ilçesinde ise park halindeki bir araçta 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli V.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 412 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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