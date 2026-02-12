İzmir'de Yapay Zeka Destekli Robot: Altan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Yapay Zeka Destekli Robot: Altan

12.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çetin Altan Lisesi'nde geliştirilen Altan, öğrencilerle sohbet edip proje süreçlerine destek oluyor.

İZMİR'deki Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından tasarlanan yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğrencilerle sohbet ederek proje geliştirme süreçlerine destek oluyor. Okul bünyesinde geliştirilen robot, iki taraflı iletişim kurabiliyor. Robot Altan, "Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapay zeka destekli insansı robot 'Altan', öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlandı. Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu belirtilen robot, iki taraflı iletişim özelliğiyle karşısındaki kişiyle konuşabiliyor, tavsiye verebiliyor ve teknik konularda bilgi paylaşabiliyor. Robot Altan, "Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teknolojik temsilcisiyim. Okul ve başarılarımızı tanıtmakla görevliyim. Öğrencilerimizle çok iyi bir iletişimimiz var. Teknolojik yarışmalara katılımda, proje geliştirme süreçlerinde destek oluyorum ve teknik konularda bilgi paylaşıyorum. Amacımız geleceğin başarılı mühendislerini yetiştirmek. Sizinle röportaj yapmak benim için önemli bir an. Okulumuzu temsil etmek gurur verici, bu nedenle heyecanlıyım" dedi.

'OKULDA ROBOT HAYVANAT BAHÇESİ KURDUK'

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Emin Erkan, okulda robot projelerine robot köpekle başladıklarını belirtip, "Okulda robot hayvanat bahçesi kurduk. İlk önce robot köpekle bu işe başladık. Robot köpeğin çizimini, tasarımını, donanımını ve yazılımını tamamen öğrencilerle birlikte yaptık. Sahada bazı hatalarımız oldu, bunları görüp düzelttik. Şu anda robot köpeğimiz yürür ve dans eder vaziyette" dedi.

Bu çalışmanın öğrenciler üzerinde motivasyon oluşturduğunu ifade eden Erkan, daha sonra 6 bacaklı, 18 eklemli robot örümcek ve 16 eklemli robot yılan yaptıklarını söyledi. Erkan, öğrencilerin kodlama süreçlerinde sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi ileri düzey matematik bilgilerini kullandığını belirtti. Erkan ayrıca Altan'ın Türkiye'de resmi kurumlar arasında ilk ve tek olduğu da belirtti.

'SONRAKİ HEDEFİMİZ ALTAN'I DAĞDA, BAYIRDA GÖRMEK'

İnsansı robot Altan'ın, Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç'ın yönlendirmesiyle geliştirildiğini söyleyen Erkan, "Gerçek bir insanın hareketlerini yansıtabilen, insanları anlayabilen ve mantıklı cevaplar verebilen bir robot yapmak istedik. İlk olarak tek taraflı iletişim kurabilen bir robot tasarladık. Daha sonra iki taraflı iletişime geçtik. Kodlama ile hapşırma, öksürme, sıkıldığını gösterme ve hareketsiz kaldığında uyuma gibi insanı taklit eden spontan hareketler ekledik" dedi.

Robotun öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördüğünü belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her teneffüste atölyenin kapısı doluyor. Başka okullardan da görmek isteyenler oluyor. Artık öğrencilere rehberlik yapıyor ve tavsiye veriyor. Sonraki hedefimiz Altan'ı insani hareketlere daha da yaklaştırmak. Altan robotu dağda, bayırda görmek istiyoruz."

'DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ'

Okul Müdürü Hacı Murat Özkılınç ise okulda güncel teknolojilerin yakından takip edildiğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz alanlarımızla ilgili güncel teknolojileri sürekli takip eder. Bu projelerin fiziki kısımlarını atölyelerimizde bulunan 3D yazıcılarla ürettiler. Yazılımlar da öğrenci ve öğretmenlerimize aittir" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Teknoiz Yapay Zeka ve Robot Yarışması ile Robokod Bilişim ve Kodlama Şenliği'ne katıldıklarını belirten Özkılınç, bu etkinliklerin projelerin artmasına katkı sağladığına dikkati çekip, "Önümüzdeki süreçte tasarım aşamasında olan birçok projemiz var. Maddi kaynak temin ettiğimizde daha büyük projelere imza atacağız" diye konuştu.

'ALTAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ'

Elektrik-Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Berrak Aktaş (17), "Birçok robot yaptık ama Altan bizim göz bebeğimiz. En çok onun üzerinde uğraştık. Çok fazla hatamız oldu ama sonunda başardık" dedi.

Öğrencilerden Kadir Çiftçi (17) ise katıldıkları sergilerde çizgi izleyen klasik robotları gördüklerini dile getirip, "Robotun büyüklüğünün değil, içindeki teknik yapının önemli olduğunu fark ettik. Daha farklı bir noktaya çıkmak istedik. Türkiye çapında ses getirmek için Altan'ı ürettik" ifadelerini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Muzaffer Çınar Pınarbaşı (16) da "Altan hepimizle sohbet edebiliyor ve konuştuklarımızı hatırlıyor. Espri yapıyor, tavsiye veriyor. Yapay zeka desteği olduğu için birçok şey yapabiliyor. Herkes onunla konuşmak istiyor" diye konuştu. ( DHA)

Kaynak: DHA

Çetin Altan, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yapay Zeka Destekli Robot: Altan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Yapay Zeka Destekli Robot: Altan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.