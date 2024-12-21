İzmir'de Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuluyor - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuluyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için Karşıyaka Örnekköy'de 7 bin 742 kapasiteli yeni mezarlık alanı inşa ediyor. 2025 yılı itibarıyla hizmete girecek olan mezarlık, 'birinci derece akrabalar için' çift katlı olarak tasarlanıyor.

21.12.2024 10:50  Güncelleme: 11:02
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için Örnekköy'de yeni mezarlık alanı oluşturuyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde gömüye açılacak 7 bin 742 kapasiteli yeni mezarlık "birinci derece akrabalar için" çift katlı olarak hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 55 bin 800 metrekarelik alanda 360 milyon liralık yatırımla yeni mezarlık alanı oluşturuyor. 7 bin 742 gömü kapasiteli mezarlık, "birinci derece akrabalar için" çift katlı olarak hazırlanıyor.

Çalışmalar sürüyor

Örnekköy'deki yeni mezarlık alanını yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, böylelikle kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Metropolde yeni mezarlık alanı bulmanın çok zor olduğunu aktaran Açık, "Metropollerde alanlar sıkışık olduğu ve mezarlık alanlarının tahsisinde sıkıntılar yaşadığımız için projede çift katlı lahit uygulamasına öncelik veriyoruz. Alan kısıtlı olduğu için yer anlamında tasarruf sağlıyoruz. İzmir'e yeni mezarlık alanları kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Ayda 3 bin kişi hayatını kaybediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlılar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş da kentte ortalama ayda 3 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yeni mezarlık alanlarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Ali Kemal Elitaş, "Hizmete alacağımız Örnekköy Mezarlığı da bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Karşıyaka'da yaşayan yurttaşlarımızın aile kabri taleplerine yanıt verebileceğiz. Peyzajı, yaya yolları, düzenlemesi ile yurttaşlarımızın güvenle, huzur içinde kabir ziyaretlerini yapabilecekleri bir mezarlık oluşturuyoruz" dedi.

İzmir\'de Yeni Mezarlık Alanı Oluşturuluyor
Kaynak: ANKA

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