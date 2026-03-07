İzmir\'de Yeşilay Kulüp Odası Kuruldu

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bağımlılıkla mücadeleye destek verilmesi amacıyla "Yeşilay Kulüp Odası" kuruldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilay ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hizmete alınan oda ile çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarına yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, Yeşilay Kulüp Odası'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu, çocuk ve gençlerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.