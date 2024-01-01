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İzmir'de Yılbaşı Tedbirleri: Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı Tedbirleri: Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu

İzmir'de, yılbaşı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca denetimler gerçekleştirildi. Kontrol noktalarında durdurulan araçların evrakları incelenirken, sürücülere alkol testi yapıldı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kaçmaya çalışan araç sürücüleri ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İzmir\'de Yılbaşı Tedbirleri: Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu
01.01.2024 - 05:37,
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İzmir'de polis ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kentin önemli noktalarında gece boyunca denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı.

Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kontrol noktalarından kaçmaya çalışan bazı araç sürücüleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA
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