İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı

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İzmir Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, yolcuların üzerinde bulunduğu sırada ters yönde hareket etti. 11 kişi düşerek yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arızanın nedenini belirlemek için teknik ekipler ve uzmanlar tarafından çalışma yapıldığını açıkladı.

01.07.2024 14:37
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İZMİR'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etti. Dengesini kaybederek düşen 11 kişi, yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu yürüyen merdivenin servis bakımının, arızadan bir gün önce yapıldığı belirtilip, "Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır" denildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, sabah saatlerinde üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "01 Temmuz 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Üçyol Metro İstasyonumuzda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven arızalanarak ters yönde hareket etmiş, merdiveni kullanan vatandaşlarımızdan 11'i hafif yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans personelinin "doku zedelenmeleri' teşhisi koyduğu vatandaşlarımız; Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak Devlet hastanelerine kaldırılmış, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir" denildi.

Açıklamada ayrıca Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden 1 gün önce, 30 Haziran'da yapılmış olduğu belirtilip, şu ifadelere yer verildi: "Servis/bakım tutanaklarına göre bakım saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır."

İzmir\'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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