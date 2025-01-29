İzmir'de Zabıta ve Esnaf Kavgası

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İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı işgal ettiği ileri sürülen esnaf ile zabıtaların kavgası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi'nde esnaflık yapan H.S'nin, iş yerinin önüne masa ve sandalye koyarak kaldırımı işgal ettiği öne sürüldü.

Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, şikayet üzerine H.S'nin iş yerinin önüne geldi. Kaldırımdaki masa ve sandalyeleri kaldırmaya çalışan zabıta ekipleri ile H.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki esnaf müdahale ederek tarafları ayırdı.

H.S, zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çok sayıda zabıta ekibinin esnafa müdahalesi, çevredeki esnafın araya girmesiyle kavganın sona ermesi yer alıyor.