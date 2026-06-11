İzmir'deki Dorukhan Büyükışık Davasında Tutuklu Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
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İzmir'deki Dorukhan Büyükışık Davasında Tutuklu Sayısı 26'ya Yükseldi

İzmir\'deki Dorukhan Büyükışık Davasında Tutuklu Sayısı 26\'ya Yükseldi
11.06.2026 16:44
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2018'deki şantiyede ölü bulunan Dorukhan Büyükışık davasında yeni tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 26 oldu.

İZMİR'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili sınır kapısında gözaltına alınan İbrahim Kazmacı tutuklandı. Böylece dosyada tutuklu sayısı, 26'a yükseldi.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44), Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41) ile işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77) hakkında, 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her 2 dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yargılama sürerken soruşturma genişletildi ve aralarında haklarında dava açılan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçiler, toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tutuksuz yargılanan 13 sanık ile Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da yer aldığı toplam 25 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 26 OLDU

Jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan son şüpheli olan ve olay tarihinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen İbrahim Kazmacı'yı da önceki gün Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kazmacı tutuklandı. Böylece dosyada tutuklu sayısı, 26'a yükseldi.

Kaynak: DHA

İş Kazası, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Dorukhan Büyükışık Davasında Tutuklu Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dinçer Aydın Can Dinçer Aydın Can:
    işte şu gördüğün bu devlet artık çöktü mü kültür falan kalmadı eski dönemde böyle şeyler olmazdı insanlar saygıyla birbirlerine davranırdı 0 0 Yanıtla
  • Gülhanım Yeşilyurt Gülhanım Yeşilyurt:
    tutuklu sayısı 26 oldu evet ama kaç tanesi hapis yatacak bunu merak ediyorum çünkü çoğu zaman böyle durumlarda ceza bile çıkmazsa sürüyüp gidiyor 0 0 Yanıtla
  • Müjdat Demirsoy Müjdat Demirsoy:
    bu olay çok eski 2018den beri sürüyormuş be yani 6 yıl sonra bu kadar insanı tutuklamak demek işin çok ciddi olması lazım ama niye bu kadar gecikti anlamadım yani adalet hızlı olması gerekmiyordu mı bi insan öldüğü için çok üzücü bu durum 0 0 Yanıtla
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