İzmir'deki Orman Yangını Devam Ediyor

İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)

ÇEVREYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle İzmir- Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevreyolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA AÇILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangının etkilediği ve ulaşıma kapatılan İzmir-Çeşme kara yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı. Çevre yolunun kapalı olması nedeniyle kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YANGIN ŞİDDETİNİ ARTTIRDI

Öte yandan yangın, İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nun Karaköy mevkiinde yol kenarlarında rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttırdı. Ekipler, alevlerin çevre yolu yakınında bulunan prefabrik bir yapıya sıçramaması için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.