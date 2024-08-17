İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi. Çalışmaların, orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla aralıksız sürdüğü ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın da çalışmalara havadan destek verdiği belirtildi.

17.08.2024 00:39
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi. Çalışmaların, orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla aralıksız sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmalara havadan destek verdiği, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin devam ettiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınların henüz kontrol altına alınamadığı vurgulandı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER BÖLGEDE PSİKOSOSYAL DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, tahliye edilen vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yangınla mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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