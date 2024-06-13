İzmir'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda çıkan, rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki başka bir işletmeye ait palet deposuna da sıçradı.

Yangının, yakındaki Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yerleşkedeki yaklaşık 200 kedi ve köpek çevredeki barınaklara tahliye edildi.

Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bornova Belediyesinden açıklama

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamada, yangında, belediyeye ait fidanlığın tamamının, içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğünün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesinin ise bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Alevlerin hasta hayvanların tedavi edildiği binalara kadar ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsüne götürüldü." denildi.