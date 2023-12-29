İzmir\'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Yılbaşı Alışverişi İçin Dolup Taştı

İZMİR Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı, yılbaşı öncesindeki son iş gününde yeni yıl alışverişi yapmak isteyenlerle dolup taştı. Hediyelik eşya, ikram, kuruyemiş ve yılbaşı süslemeleri satın alan vatandaşlar, tarihi çarşıyı doldurdu.

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler açık hava çarşıları ve AVM'lerin yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı da uygun fiyatlı alışverişin adresi oldu. Her gün ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği çarşı, yılbaşı arifesinde ortalamanın üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 15 bin esnafın olduğu çarşıda alışveriş için en çok yılbaşı ağaçları ve yeni yıl süslemeleri tercih edildi. Çerez, lokum, kıyafet, kuruyemiş ve tombala da en çok satılanlar arasında yer aldı. Yılbaşı alışverişi yapan vatandaşlardan Nurcan Gültekin, "Biz yeni çıktık alışverişe. Yılbaşında evdeyiz. Çerez alacağız, kahveler, süslemeler alacağız. Yılbaşı ağacımızı kurduk ama süslemeleri henüz almadık bugün süslemeleri de alırız" dedi.

'EŞİM İÇİN LOKUM ALDIM'

Kuruyemiş alışverişi yapam vatandaşlardan Lütfiye Dağlı, "Yılbaşı için çerez aldım. Sultan lokumu aldım. Kemeraltı Çarşısı çok kalabalık. Ben yılbaşını hastanede kutlayacağım. Eşim hastanede yatıyor. Ege Üniversitesi'ne kutlayacağız. O yüzden onun için lokum aldım" diye konuştu.

Fındık satın alan Ulvi Gültekin ise "Yılbaşı için çerez ve kahve aldık. Çarşı her zaman olduğu gibi kalabalık" diye konuştu.(DHA)