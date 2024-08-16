İzmir\'deki yangınlarla ilgili Başkan Tugay\'dan açıklama

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BAŞKAN TUGAY: RÜZGAR, TEPEYE DOĞRU DÖNDÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yangına ilişkin konuştu. Yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade eden Başkan Tugay, " Karşıyaka'da bir küçük sanayi sitesi var. Orada devam eden bir yangın var. Yoğun olarak arkadaşlarımız ona müdahale ediyorlar. Bayraklı'nın Körfez Mahallesi'nde, Doğançay Mahallesi'nde yoğun bir müdahale var. Seyir Tepesi eteklerinde bir bölge. Çiğli'ye kadar uzanmış durumda. Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Yangın devam ediyor ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz. Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa'da ve Çeşme'de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli'de de yangın çıkmıştı; ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Bazı noktalarda durdu ama rüzgar çok şiddetli. Rüzgar, tepeye doğru döndü. Yerleşim yerleri için, şu an ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor" dedi.

'EVLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK OLACAĞIZ'

Başkan Tugay, "Çevre illerden de yardım gelecek. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.