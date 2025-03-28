İzmir'e Çöl Tozu Bulutu Düştü - Son Dakika
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İzmir'e Çöl Tozu Bulutu Düştü

Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'de havayı griye bürüdü. Astım hastalarına maske uyarısı yapıldı.

28.03.2025 17:27
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İzmir'e sis değil çöl tozu bulutu çöktü: Hava griye büründü

Prof. Dr. Yaşar: "Ne kadar çöl tozu varsa o kadar verimli bir yıl geçer"

Astım rahatsızlığı olanlara 'maske' uyarısı

İZMİR - Afrika üzerinden gelen çöl tozu İzmir'e sis bulutu gibi çöktü. Kent genelinde havanın rengi değişti. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Çöl tozları doğa için müthiş avantajlı bir şeydir. Doğaya katkısı çok fazladır. Ne kadar çöl tozu varsa o kadar verimli bir yıl geçer" dedi. Prof. Dr. Yaşar, astım gibi solunum rahatsızlığı olanlar için de maske uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, yurdun bazı kesimlerinde Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği ve bu durumun yağışlı bölgelerde çamur yağışına yol açabileceği uyarısı yapılmıştı. Uyarının ardından bugün İzmir'e çöl tozları sis gibi çöktü. Kentte havanın rengi griye dönerken, çöl tozları şehrin iki yakasının zor görülmesine sebep oldu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Tozun etkisiyle otomobillerin kirlendiği gözlemlendi.

"Çöl tozları doğa için müthiş avantajlı bir şeydir"

Konuyla ilgili ise açıklamalarda bulunan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının şu an mevsimi olduğunu ve baharı müjdelediğini belirtti. 23 Mart'tan sonra oldukça yoğun bir çöl tozu taşınımının başladığını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yıl mart ayının son günlerinde çöl tozu taşınımı başlar ve baharı müjdeler. Bütün ağaçlar uyanmaya başlar. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazlarıdır. İçlerinde her türlü besleyici element ve aminoasitler vardır. Her yer yeşil olamaz. Mutlaka dünyanın yaklaşık yüzde 30'luk bir kesimi çöl olmak zorunda. Her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöl tozu, rüzgarlar tarafından çöllerden alınır ve bütün dünyaya serpiştirilir. Ormanların bütün sebebi çöl tozlarıdır. Eğer çöl tozları varsa ormanlar vardır. Çöl tozları olmazsa dünyada yeşillik kalmaz. Doğa için müthiş avantajlı bir şeydir. Çöl tozlarının doğaya katkısı çok fazladır. Ne kadar çöl tozu varsa o kadar verimli bir yıl geçer" ifadelerine yer verdi.

Astım rahatsızlığı olanlara 'maske' uyarısı

Çöl tozlarının insanlar üzerinde bahar alerjileri gibi olumsuz etkilerinin de olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları geldiği zaman örneğin çam ağacı 12 buçuk milyar polen bırakır. Arabaların üzerinde görülen sarı lekeler de polendir. Normal bir hapşırık yaklaşık 4 saniyede aşağı iniyorsa, çöl tozlarının olduğu dönemlerde hapşırıklar yaklaşık 1 dakika havada kalır. Oradan geçen bütün insanları da enfekte eder. Çöl tozlarının maksimum seviyeye ulaşma zamanı nisan ayının başlarıdır. İnsanlarda, kuru öksürük, göz yaşarması ve baş ağrısı gibi etkilere sebep olabilir. Astım sorunu olanların da özellikle maske takması gerekir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir'e Çöl Tozu Bulutu Düştü - Son Dakika

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