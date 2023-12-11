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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 20 ATV aracı dahil edildi - Son Dakika
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 20 ATV aracı dahil edildi

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV aracı için tören düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, motorize ekiplere önem verdiklerini belirterek, yeni motosikletlerin yanı sıra ATV'lerin de görev yapacağını söyledi.

11.12.2023 - 17:48,
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İZMİR'de Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV aracı için tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Motorize ekiplere önem veriyoruz. 20 ATV'nin yanı sıra yeni motosikletlerimiz de var. Memur arkadaşlarımızın kazasız, belasız görev yapmalarını temenni ediyorum dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV aracı ve 5 motosiklet için Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Vali Elban, Suç ve suçlarla mücadele etmek ve vatandaşımızın huzuru için güvenlik birimlerimiz gece-gündüz, 24 saat görev yapıyorlar. Onlar bu görevi yaparken kabiliyetlerini ve kişisel gelişimlerini arttırmak için sürekli çalışma yapıyoruz. Bunun yanı sıra onları teknolojik malzemelerle de destekliyoruz. Bugün de sahil ilçelerinde görev yapacak 20 ATV'miz var. Daha hızlı hareket etmek için böyle bir araç teminine ihtiyaç duyuldu. Yerel imkanlarla İl Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarla 20 ATV aracı aldık. Motorize ekiplere önem veriyoruz. 20 ATV'nin yanı sıra yeni motosikletlerimiz de var. Memur arkadaşlarımızın kazasız, belasız görev yapmalarını temenni ediyorum dedi. Vali Elban, ATV'lerin Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Balçova ilçelerinde görev yapacağını söyledi.(DHA)

İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne 20 ATV aracı dahil edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 20 ATV aracı dahil edildi - Son Dakika
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