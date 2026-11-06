İzmir genelinde İzmirim Kart için 2 bin 852 eski validatör yenilenecek - Son Dakika
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İzmir genelinde İzmirim Kart için 2 bin 852 eski validatör yenilenecek

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İzmir genelinde İzmirim Kart için 2 bin 852 eski validatör yenilenecek
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İzmir genelinde İzmirim Kart için 2 bin 852 eski validatör yenilenecek
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İzmirim Kart'ta güneş ışığında yaşanan QR kod okuma sorununu giderecek yeni nesil validatörler için çalışmalar başladı. 1 Ocak 2027'ye kadar İzmir genelinde 2 bin 852 eski cihaz yenilenecek, 3 bin 562 QR kameralı validatör devreye alınacak.

(İZMİR) - İzmirim Kart'ta özellikle yoğun güneş ışığı nedeniyle açık alanlarda yaşanan QR kod okuma sorununu ortadan kaldıracak yeni nesil validatörler için çalışmalar başladı. 1 Ocak 2027 tarihine kadar İzmir genelinde 2 bin 852 eski cihaz yenilenecek, 3 bin 562 QR kameralı validatör devreye alınacak. Yeni nesil validatörler, Halkapınar İZBAN, Konak Vapur İskelesi ve İZULAŞ araçlarında denenmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, kent genelinde kullanılan İzmirim Kart Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ni yenilemek için çalışmalarına başladı. Bakım, onarım, yazılım, teknik destek ve altyapı yenileme hizmetlerini kapsayan ihalenin tamamlanmasıyla yeni döneme geçildi. Sistemin testleri kent genelindeki belirli noktalarda sürerken validatörler, sürücü kontrol birimleri ve turnike üstü doğrulama cihazları üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Özellikle güneş ışığı nedeniyle açık havada yaşanan QR kod okuma sorununu gidermeye yönelik çalışmaların ardından yeni nesil validatörlerin kent genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

QR KAMERALI VALİDATÖRLER GELİYOR

Yeni nesil validatörler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda QR kod okuma, kart ve ödeme araçlarını algılama ve ekran görünürlüğü gibi özellikler taşıyor. Çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2027'ye kadar 2 bin 852 eski nesil validatör yenilenecek, 3 bin 562 QR kameralı yeni nesil validatör devreye alınacak. Böylece vatandaşlar, Dijital İzmirim Kart ile hem validatöre QR kod okutarak hem de ekranda oluşturdukları kodu cihaza göstererek geçiş yapabilecek. Yeni sistemle daha hızlı, kesintisiz ve güvenli ulaşım hedefleniyor. Yeni nesil validatörler, Halkapınar İZBAN, Konak Vapur İskelesi ve İZULAŞ araçlarında denenmeye başladı.

Kaynak: ANKA
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