İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı

Güncel

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında, 9 Eylül 1922'de sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeniden yeşerdiğini belirtti.

102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrin düşman işgalinden kurtarıldığını ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği üstün cesaret ve emsalsiz fedakarlık, bizlere bağımsız bir ülkeyi miras bırakmıştır.

Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlayalım. Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun."