İzmir\'in Seferihisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel

(ANKARA) İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de hissedilen depreme ilişkin İzmir Valiliği tarafından, şu ana kadar kendilerine herhangi olumsuz bir durum iletilmediği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında saat 11.02'de, derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülen deprem meydana geldi. Deprem, İzmir genelinde hissedildi.

İZMİR VALİSİ ELBAN: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, "İlimiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.