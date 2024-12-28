İzmir\'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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İZMİR'in yüksek kesimlerinde dün gece kar etkili oldu. Yağışla birlikte Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi beyaza bürünürken, Ödemiş de karla kaplandı. Ayrıca kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bornova'nın Beşyol Mahallesi dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü. Beşyol'un yanı sıra Ödemiş, Bayındır Alankıyı Mahallesi ve Kiraz Yeşildere Mahallesi, Bergama Kozak Yaylası ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Ekipler, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapıldı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

İzmir'in zirvesi olarak bilinen Ödemiş'te Bozdağ, Gölcük ve Subatan Yaylası da etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Bozdağ Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, kar yağışının yüksek kesimlerde öğleden sonra etkisini azaltarak yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Kar yağışının ardından Bornova Beşyol'a gelen Sofu ailesi kar topu oynadı. Çağlar Sofu, Karabağlar'da oturuyoruz. Buraya sırf kar topu oynamak, bu manzarayı görmek için geldik. Eğleniyoruz; keyifli bir gün. Kar gören masum İzmirliyiz dedi.Neslihan Sofu ise Aslında kar memleketi olan Van'dan 22 sene önce geldim. Çok gördüğüm için pek şaşırmıyorum. Ancak çocuğumuz için geldik. Oynuyoruz ifadelerini kullandı.5'inci sınıf öğrencisi Görkem Sofu da kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber Tolga TAHÇI-Buse BAĞCI - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLUİZMİR,