İzmir İtfaiyesi fuarda çocuklara yangın ve deprem eğitimi verdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) çocuklara yönelik eğitim düzenlendi. Etkinlikte yangın, deprem ve diğer acil durumlarda yapılması gerekenler müzik ve eğlence eşliğinde anlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında çocuklarla buluştu. Her gün yangınlara, kazalara ve kurtarma operasyonlarına koşan itfaiye erleri, bu kez sahnede miniklere ve ailelerine acil durumlarda doğru davranışın önemini anlattı. Belediye Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileleri, itfaiyecilerin anlattıklarını dikkatle dinledi. Müzik ve eğlenceyle renklenen gösteride; yangın, deprem ve diğer acil durumlarda neler yapılması gerektiği anlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda da bilgiler verildi.

YANGIN ANI UYGULAMALI ANLATILDI

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri, yangın anının duman kullanılarak canlandırılması oldu. Çocuklara yangın sırasında paniğe kapılmamaları, dumandan korunmaları ve güvenli bir alana ulaşmak için nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye ekiplerinin anlattığı bilgiler, çocukların yanı sıra anne ve babaların da ilgisini çekti. Aileler bir yandan çocuklarıyla birlikte gösteriyi izlerken, diğer yandan olası bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenme fırsatı buldu.

"HEM EĞLENDİK HEM ÖĞRENDİK"

Etkinliği izleyen Cihangir Ekiz, "Bu akşam güzel bilgiler öğrendik. Acil durumlarda 112'yi aramam gerektiğini öğrendim. İtfaiyecileri çok seviyorum" dedi. Hira Ekiz ise çocukların hem eğlendiğini hem de önemli bilgiler öğrendiğini belirterek, "Yaşları gereği bazı bilgileri yeni öğreniyorlar. Özellikle acil çağrı numarası olan 112'yi öğrenmeleri güzel oldu" diye konuştu.

Ali Ege Özgün de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ne işe yaradığını ve acil durumda bu numarayı araması gerektiğini öğrendiğini söyledi.

"CANLARINI ORTAYA KOYUYORLAR"

Eşi ve çocuğuyla fuarı ziyaret eden Murat Alparer, itfaiyecilerin zor ve riskli bir görev yaptığını belirterek, "Çok tehlikeli ve zor bir iş. Özellikle yangın esnasında canlarını ortaya koyuyorlar. O nedenle kendilerini takdir ediyoruz. Kızım da itfaiyecileri çok seviyor ama bu akşam biraz çekindi" dedi.