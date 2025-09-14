İzmir İtfaiyesinin Yangın Raporu: 8 Ayda 11 Bin 564 Yangına Müdahale

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu yıl kent genelinde çıkan yangınların yanı sıra yaz aylarında sarsıcı etkiler bırakan orman yangınlarıyla da mücadele etti. 8 ayda 11 bin 564 yangına müdahale edildi, süreçte 28 bin hektarlık alan yandı, 10 milyar 485 bin TL'lik zarar oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu bir yaz mevsimini geride bıraktı. İtfaiyeciler, bu yılın 8 ayında 11 bin 564 yangına müdahale etti. 1 Ocak 2025 ile 1 Eylül tarihleri arasında çıkan yangınların 3 bin 965'i kırsal alan ve ormanlık bölgeler olarak kayıtlara geçti. 7 bin 593 yangın ise kent merkezinde çıktı. Çıkan yangınların 10 bin 535'i başlangıç aşamasında söndürüldü. Diğer 636 yangın kısmen söndürülürken, 373'ünün ise tamamen yandıktan sonra kendiliğinden söndüğü raporlandı. Bu yangınlardan dolayı oluşan zarar ise 10 milyar 485 bin TL oldu.

28 bin hektarlık alan yok oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, yangın bölgelerine yönelik uydu görüntülerini değerlendirdi. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları arasında çıkan yangınları inceleyen yetkililer, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yalnızca son üç ayda çıkan yangınlarda 28 bin hektarlık alanın yandığı belirlendi. Yangınlar, en çok doğal çayırlar ile ormanlık alanları etkiledi. 6 bin hektarlık orman bölgesi zarar gördü. Yine 9 bin hektarlık doğal çayır alanı ile 5 bin 600 hektarlık makilik alanın yanı sıra 4 bin 500 hektarlık sklerofil (çalı görünümlü) bitki örtüsü yandı. Tarım alanları ve meralarda da ciddi kayıplar yaşandı. Bu yıl çıkan yangınların en fazla etkilediği ilçelerin başında Seferihisar ile Çeşme yer aldı. Kayıtlara göre Seferihisar'da 11 bin hektarlık alan yandı. Çeşme Ildır'da da 9 bin 400 hektarlık alan zarar gördü.

Sıcak gün sayısında ciddi artış yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın değerlendirmelerine göre, İzmir'de iklim değişikliğinin etkileri her yıl daha da belirginleşiyor. 1990'da sıcaklığın 35 santigrat derecenin üstünde olduğu gün sayısı yalnızca 9 iken 2024'te 44 güne ulaştı. Artan sıcaklıklar, uzun süren kuraklıklar ve özellikle gece sıcaklıklarının düşmemesi, kent sakinleri açısından ciddi riskler barındırıyor.

"İklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz"

İzmir'in iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en çok etkilenen kentlerin başında geldiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, "Artan sıcaklıklarla birlikte yangın sezonu genişledi. Yangınlar, haziran ayının başında başladı. Eylül ayı içerisindeyiz. Hala ufak ufak devam ediyor. Bizim açımızdan çok zor ve yorucu oldu ama daha da önemlisi İzmir açısından yıkıcı bir yaz oldu. Çünkü geniş ormanlık bölgelerimizi kaybettik" dedi.

"Yeni personelle güçleniyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onayı verilen 154 itfaiye personelinin alımının tamamlandığını belirten Korkmaz, şimdi de 200 kişilik kadronun verildiğini ve ilerleyen aylarda yeni itfaiye memurlarının alımını yapacaklarını söyledi. Korkmaz, itfaiye teşkilatının hem insan hem de araç yönünden güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Teşkilatımızı güçlendirmek zorundayız. Yangınlar her yıl artarak sürecek. İçerisinde arazi aracı da olmak üzere 40 itfaiye aracı alacağız. Şu an ihale aşamasında" diye konuştu.

"Topyekün mücadele etmeliyiz"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak gereken değerlendirmeleri yaparak yangınla mücadelede ihtiyaçlara göre yol haritası oluşturduklarını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaç varsa tankerlerimizin tamiratını yapacağız. Köylülere verdiğimiz yangın, ilk yardım ve ormanı-doğayı koruma eğitimlerinin sayısını artıracağız. Bu yangınlar artık yalnızca Orman Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın mücadelesi ile sonuçlanmayacak kadar büyük. Topyekün bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelenin en başında kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar geliyor. Onlar kendi arazilerini, yaşam alanlarını korumak zorunda."

"Meslektaşlarımızla özverili şekilde çalıştık"

Orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları aktaran Korkmaz, "Tüm zorluklara rağmen, bu zorluğu ekip arkadaşlarım ve tüm meslektaşlarımla özverili şekilde çalışarak, daha sorunsuz şekilde atlatmaya çalıştık. Kötüye bakarak kendimizi teselli etmek istemiyoruz fakat bu yaz bu kadar büyük yangınların içerisinde, herhangi bir çalışma arkadaşımızın burnunun dahi kanamaması, can kaybının olmaması tek tesellimiz oldu. Kırsal kesimdeki yurttaşlar, bir yangın esnasında tüm ailesi ile ellerinde süpürgeler, çalılarla yangına müdahale etti. Çalışanlara yemek ve su getirdiler. Gönüllü olarak bize birçok konuda destek verdiler. Herhangi bir karşılık beklemeden gece gündüz çalışmaları beni çok etkiledi. Bu harika bir olaydı" dedi.

"İtfaiyecilik meslek sınıfında olmalı"

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İtfaiyecilik Haftası'nın kutlanacağını da anımsatan Korkmaz, kendileri için önemli olan bu tarihte itfaiyeciliğin meslek olarak tanımlanmasını yeniden gündeme getireceklerini belirtti. İtfaiye teşkilatının sadece yangın söndüren bir kurum olmadığını anlatan Korkmaz, yıllardır mücadele ettikleri "meslek" grubu tanımlarına artık kavuşmak istediklerinin altını çizerek, "Teşkilatımız denetim, eğitim, arama ve kurtarma, sel su baskınlarına müdahale ediyor. 24 saat yaşayan şehirde en ufak acil durumda bile İzmir İtfaiyesi en ön saflarda mücadele ediliyor. Bu kadar çok iş yapan bir teşkilatın hala bir meslek grubu içerisinde olmaması çok acı. Sadece orman yangınları ile mücadele etmiyoruz. 4 buçuk milyonluk bir şehir var. Milyonlarca ev, işyeri var. Trafik kazaları meydana geliyor. Her türlü olaya karşı hazırlıklıyız ve müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.