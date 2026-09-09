İzmir Karabağlar'da banka şubesinde rehin alan şüpheli gözaltına alındı

İKNA EDİLİP, TESLİM OLDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde silahla bir banka şubesine girip, içerdekileri rehin alan şüpheli, polis tarafından ikna edilip, teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Bu sırada çevredeki meraklı kalabalık ise polisleri alkışladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,