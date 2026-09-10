İzmir Karabağlar\'da bankada 5 kişiyi rehin alan şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde görevli özel güvenliğin silahıyla bankadaki 5 kişiyi rehin alan ve ikna sonucu teslim olarak gözaltına alınan Can Aydın (25), tutuklandı.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine dün akşam saatlerinde gelen Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak içerideki 5 kişiyi rehin aldı. İhbar üzerine banka şubesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, Aydın'ı teslim olması için ikna çalışması başlattı. Şüpheli, polisin iknası soncu teslim oldu. Gözaltına alınan Aydın, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada soruşturma başlatıldığı; soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi. Şüphelinin ayrıca, 4 psikiyatri kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Can Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.