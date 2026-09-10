İzmir Karaburun, Urla ve Seferihisar'daki hırsızlık iddiasıyla iki zanlı cezaevine gönderildi
Valiliğin açıklamasına göre, Adana'dan gelerek İzmir'in Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçelerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
İzmir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Adana'dan gelerek İzmir'in Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçelerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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