İzmir Kitap Fuarı Üçüncü Gününde Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Kitap Fuarı Üçüncü Gününde Kitapseverleri Ağırladı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde yoğun katılım gördü. Ziyaretçiler, yazarların imza günlerine katılmanın yanı sıra çocuklar için düzenlenen sahne etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı.

21.04.2025 10:38  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de kitapseverleri yoğun ağırladı. İzmirliler hem kitap aldı hem de imza günleri ile yazar söyleşilerine katıldı. Her yaştan ziyaretçinin yer aldığı fuarda çocuklar için sahne etkinlikleri düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 18-27 Nisan tarihleri arasında "Çocuk ve Sanat" temasıyla Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de kitapseverleri ağırladı. Kitapseverler, pazar gününü kitaplarla iç içe geçirdi. Çok sayıda yayınevi standı ve sahaflardan kitap alan yurttaşlar, onlarca yazarın imza günü etkinliği ve söyleşi programına da katılma imkanı buldu. Çocuklar için ise sahne etkinlikleri düzenlendi. Yazar söyleşileri kapsamında Orhan Beşikçi, Basmane ve çevresi üzerine İzmirlilerle sohbet etti.

"Basmane Garı otel olmamalı"

Menekşe Altı Etkinlik Alanı'nda söyleşiye katılan Beşikçi, "Sohbetlerle Basmane ve Çevresi" konusu üzerine konuştu. Basmane'nin pek çok arkeolojik değere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Beşikçi, bölgede yer alan arkeolojik çalışmalar ve tarihi yapılar hakkında bilgi verdi. Basmane Garı'nda yıllardan bu yana restorasyon çalışması yapıldığını kaydeden Beşikçi, "Şu an gar üzerinde sarı bir renkle karşı karşıyayız. Basmane Garı'nda yaşanmışlıklar var. Üst kata otel yapılacağı endişemiz devam ediyor ama bizim için Basmane Garı hiçbir şekilde otel olmamalı. Basmane Garı Devlet Demiryollarının rahatlıkla bir müzesi haline getirilebilir" önerisinde bulundu.

"Büyükşehir'in çalışması Basmane'ye can suyu olacak"

Basmane bölgesindeki Altınpark kazılarının 2007 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Beşikçi, "Orada bir Arkeopark yapılması düşünülüyordu. Projeleri hazırlandı, koruma kurularından izin de alındı ama Arkeopark maalesef gerçekleştirilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışma içinde olduğunu biliyorum. Gaziler Caddesi üzerinde Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Şu anda restorasyon hazırlanıyor. Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması kent kültürüne çok önemli mekanlar olarak kazanılacak ve Basmane'ye can suyu olacak" dedi.

"Büyükşehir müjdeyi verdi"

Anafartalar Caddesi'nin antik dönemden günümüze medeniyetlerin bir geçidi olduğunu vurgulayan Beşikçi, "10 Eylül 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de geçmiş olduğu cadde, maalesef bugün hak ettiği yerde değil ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Anafartalar Caddesi'nin Çorakkapı ve Mezarlıkbaşı arasında bir restorasyon çalışmasının başlayacağı müjdelendi. Biz de sabırsızlıkla Anafartalar Caddesi'nin restore edilmesini ve oradaki tarihi yapıların ön plana çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi yapılarla ilgili çalışmaları aktardı

Orhan Beşikçi, Yeşildere üzerindeki antik dönemden kalma tarihi köprüye ilişkin de şunları söyledi:

"O tarihi köprü yıllardan beri başka bir köprünün altında kaldığı için İzmirliler tarafından algılanamıyor. 2 bin yıldan beri var olan köprü bilinmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bu köprünün önemini ilettim. Başkan da çok ilgi gösterdi. Sanıyorum ilgili birimler tarihi Roma köprüsünü ortaya çıkarmak için bir çalışma başlattı. Halkapınar Gölü'müz kurumuş vaziyette. Bu göl yeniden hayata geçirilebilir. Bu konuda da Başkan Tugay irade gösterdi. Halkapınar Gölü'nün tekrar su tutması, gölden Arkeoloji Müzesi'ne taşınmış bazı eserlerin replikalarının oraya konması, Belçikalıların yaptığı su fabrikasının da restorasyonu ile birlikte Halkapınar'da yeniden birlikte olabileceğiz."

Uray Çeşmesi restore edildi

Mirali Mahallesi'ndeki eski su deposunun su müzesi haline getirilmesi hakkında bilgi veren Beşikçi, "Bu konuda da Başkan Tugay'dan ricacı olmuştuk. O su deposu da restore edilip gezilip görülecek hale gelecek" sözlerine yer verdi. Roma dönemine kadar tarihi geçmişe sahip akar durumda olmayan çeşmelerin olduğunu belirten Beşikçi, "Bu çeşmeleri akar hale getirmek büyük bir kazanç olacak. Mirali Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası çeşmesi vardı. O restore edildi. Bir müjde daha vereyim; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziler Çeşmesi adı ile bilinen Uray Çeşmesi restore edildi" ifadelerini kullandı.

Kitap Fuarı 27 Nisan 2025 tarihine kadar edebiyat ve yazın dünyasının birbirinden değerli isimlerini ağırlayacak. İzmir Kitap Fuarı'nın detaylı programı https://www.kitapizmir.com/ adresi üzerinden görülebiliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kitap Fuarı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edebiyat, Belediye, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Kitap Fuarı Üçüncü Gününde Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:55:04. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Kitap Fuarı Üçüncü Gününde Kitapseverleri Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement