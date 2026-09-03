İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonunda 29 kilo skunk ele geçirildi, tutuklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonunda 29 kilo skunk ele geçirildi, tutuklama var

İzmir Konak\'ta uyuşturucu operasyonunda 29 kilo skunk ele geçirildi, tutuklama var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Konak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 29 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiye yönelik yapılan çalışmada, uyuşturucu maddesi ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 29 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün operasyon yaptı. Konak ilçesindeki bir evde yapılan aramada, 29 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonunda 29 kilo skunk ele geçirildi, tutuklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Süper Lig devinde bir ayrılık daha Yeni adresi de belli oldu Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı 57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:08
Herkes nedenini merak etmişti Joao Neves’in aracından bakın ne çıktı
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:46
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:22:46. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonunda 29 kilo skunk ele geçirildi, tutuklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement