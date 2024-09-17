İzmir Körfezi için Acil Eylem Planı Hazırlanıyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun ilk toplantısının açılışında yaptığı konuşmada İzmir Körfezi ile ilgili acil eylem planının eylül ayı sonunda açıklanacağını belirtip, "Bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve uzmanlıkları ile şekillenecek acil eylem planımızın uzun ve orta vadeli eylem planı da kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde hocalarımızla birlikte devam edecektir. Hazırlanacak Eylem Planı İzmir Körfezi'mizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarmak üzere gerekli adımları içerecek ve sorumlulara yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde olacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubunun toplantıları İzmir'de başladı. 35 akademisyenin İzmir Körfezi Acil Eylem Planı'nı hazırlayacağı kurulun 'Bilim Kurulu Çalışmaları Açılış Toplantısı' İzmir İktisat Kongresi Binası'nda yapıldı. Yarın sona erecek toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Yardımcısı Kamil Köten ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Fatma Varank, "İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sadece bölgesel ekosistemimizi değil aynı zamanda ülkemizin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarımızın sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bugün burada yaptığımız toplantımızın sebebi, bu tehdide karşı birlikte harekete geçme gerekliliğidir" dedi.

'ÇÖZÜMLERİN BİLİMSEL TEMELLERE DAYANMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Varank, "Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine kentsel kirliliğin deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Sayın Bakanımızın acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatı verdiğini, hepimiz geçen toplantıdan biliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alınmıştı. İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Bakanımızın başkanlığında Bilim Kurulu üyelerimizin yanı sıra bölgedeki belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarımız, oda temsilcilerimizin katılımıyla 5 Eylül'de yine burada gerçekleştirilmişti. Toplantının sonucu olarak Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırılmıştır. Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfeziyle ilgili acil eylem planının açıklanacağını da bu toplantıda duyurmuştur" diye konuştu.

'İZMİR KÖRFEZİ'NİN EKOSİSTEMİNİ KORUYACAK ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ'

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak üzere toplandıklarını aktaran Varank, "Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek, İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz. Söz konusu çalışmalar, 'İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu', 'Atık Su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu' ile 'Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu' başlıkları altında üç ana başlıkta devam ettirilecektir" dedi.

Varank, şöyle devam etti:

"İzmir Körfezi'yle ilgili acil eylem planının eylül ayı sonunda açıklanacak olması nedeniyle çalışma için süremizin çok kısıtlı olduğu da göz önünde bulundurularak, çok hızlı bir çalışma programının ilk iki günlük çalışma programı için biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve uzmanlıkları ile şekillenecek acil eylem planımızın uzun ve orta vadeli eylem planı da kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde hocalarımızla birlikte devam edecektir. Hazırlanacak eylem planı İzmir Körfezi'mizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarmak üzere gerekli adımları içerecek ve sorumlulara yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde olacaktır."