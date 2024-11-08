İzmir Körfezi'nde Çevre Felaketi Tartışması

Güncel

Koca yürekli adam! Videoyu izleyen herkes takdir ediyor

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakan Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden getirdiğini söylediği bir şişe deniz suyu tartışmalara yol açtı ve toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçesi ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporunun görüşmelerine başlandı.

Bakan Kurum, yanında İzmir Körfezi'nden aldığını söylediği bir şişe deniz suyu ile Komisyon toplantısına geldi. Kurum, "Artık İzmir Körfezi'nde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum, şu kirliliğinin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu konunun olduğu denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içerisindeki oksijen miktarı sıfırdır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "İzmir Yunanistan'a mı bağlı? Yapın, temizleyin. Gavur İzmir, değil mi?" sözleri üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

Muş: "Bir şişe de siz getirin karşılatıralım"

CHP'lilerin Bakan Kurum'u eleştirmesi üzerine Komisyon Bakanı Muş, "Bir şişe de siz getirin karşılaştıralım" dedi. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Gidin Dicle'ye Fırat'a bakın, b.. akıyor" dedi. Komisyon Başkanı Muş, "Sayın Tanal, sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum" diyerek görüşmelere 15 dakika ara verdi.