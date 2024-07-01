İzmir Körfezi'nde Kabotaj Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Kabotaj Bayramı Kutlaması

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalar, İzmir Körfezi'nde devam etti. Dalış ekipleri tarafından körfezde Türk bayrağı açılırken, gemiler denizde görsel şov ve sirenlerle bayrağı selamladı. Protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Bergama Vapuru'na binerek İzmir Körfezi'ne açıldı.

01.07.2024 14:46  Güncelleme: 16:26
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(İZMİR) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalar, İzmir Körfezi'nde devam etti. Dalış ekipleri tarafından körfezde Türk bayrağı açılırken, gemiler denizde görsel şov ve sirenlerle bayrağı selamladı.

İzmir, Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 98'inci yıl dönümü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kabotaj Bayramı kutlamalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Adem Arslan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, anıta çelenk bıraktı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Körfez'i renklendiren yelken gösterileri yapıldı. Protokol, İzmir Liman Başkanlığı önünde kurulan etkinlik alanında geleneksel halat çekme yarışmasına katıldı. Yarışmanın ardından Liman Başkanlığı önünde kurulan  "İzmir ve Deniz Fotoğraf Sergisi" gezildi.

Körfezde 600 metrekarelik Türk bayrağı

Etkinliklerin ardından protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Bergama Vapuru'na binerek İzmir Körfezi'ne açıldı. Bergama Vapuru'na İZDENİZ'e ait Vahap Özaltay ve Çaka Bey gemileri ile kıyı emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı kıyılarında çeşitli kurumlardan oluşan dalış ekipleri, Körfez'de 600 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Bergama Vapuru'ndan deniz şehitleri anısına denize çelenk atıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Kabotaj Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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