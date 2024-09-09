İzmir Körfezi'nde çevre katliamı! Sahilde yürümek neredeyse imkansız - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde çevre katliamı! Sahilde yürümek neredeyse imkansız

İzmir Körfezi\'nde çevre katliamı! Sahilde yürümek neredeyse imkansız

İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri yoğun olarak gözlemlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.

09.09.2024 18:16
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu körfezde deniz suyu rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Sahile inen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞININ TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi'nde de yoğun olarak gözlemlendi. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÖLÜ BALIKLARI TOPLUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

İzmir körfezi'nde çevre katliamı! Sahilde yürümek neredeyse imkansız
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde çevre katliamı! Sahilde yürümek neredeyse imkansız - Son Dakika

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