İzmir Körfezi\'nde Ölen Balıkların Tüketilmemesi Uyarısı

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İZMİR'de Körfezi'nde ölen ve kıyıya vuran balıkların büyük bir kısmı belediye ekiplerince temizlenirken, pis koku etkisini sürdürüyor. Temizlik çalışması sonrası balık tutmak için Kordon boyuna gelen vatandaşlara uyarılarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi ve TTB Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Ali Osman Karababa, "Ortada bir sorun yok cümlesi kurulana kadar balıkların tüketilmemesinde yarar olabilir" dedi.

Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu. Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik ilçede pis bir kokuya neden oldu, sinekler de çoğaldı. Ölü balıkları görenler, durumdan tedirgin olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı. Ayrıca İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, tahlil edilmek üzere denizden ve balıklardan numune aldı. Balıkların büyük bir kısmı belediye ekiplerince temizlenirken, pis koku etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ise temizlik çalışması sonrası balık tutmak için yeniden Kordon boyuna geldi. TTB Merkez Konsey Üyesi ve TTB Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Ali Osman Karababa, Körfez'de balık tutan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Karababa, "Ortada bir sorun var. Bu sorunun netleşmesi ve sonuçların ortaya çıkması da zaman alabilir. Bu nedenle erken dönemde koruyucu önlem almak gerekli. Ortada bir sorun yok cümlesi kurulana kadar balıkların tüketilmemesinde yarar olabilir" ifadelerini kullandı.

'YARI BAYGIN BALIKLARI TUTMUYORUZ'

Kordon boyunda balık tutan Gökhan Apak (49), "Şu an balıklar çok seyrek, az. Çünkü çok fazla balık ölümü oldu. Balıklarda şu an bir şey yok, bunlar açık denizden geliyor, sağlıklı. Ancak yarı baygın balıkları tutmuyoruz, onlar tehlikeli olabilir. Onlara dikkat ediyoruz. Açık denizden gelenler sürekli gezdiği için bu tuttuğumuz balıklarda sıkıntı olmaz" dedi.

Mehmet Öztekin (56) ise "Bugün çok fazla ölü balık görmedim. Tuttuğum balıklarda sıkıntı yok. Balıkları tutup satıyorum. Balıklar gayet iyiler ve sağlıklı görünüyorlar. Bugün çok fazla ölü balık da göremedim" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN kamera Tekin Gürbulak/ İZMİR,