İzmir Körfezi'ni Temizleyecek Dev Arıtma Tesisi Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'ni Temizleyecek Dev Arıtma Tesisi Çalışmaları Tamamlanıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin bakım ve yenileme çalışmalarını bitirerek kapasiteyi artıracak 4. fazın yapımında önemli aşama kaydetti. Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olacak.

23.02.2025 11:56  Güncelleme: 14:14
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizlenmesinde önemli rol oynayan ve 3 fazdan oluşan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Tesisin kapasitesini yüzde 36 oranında artıracak 4. fazın yapımında ise yüzde 90 seviyesine gelindi. Yeni ünitelerin hizmete alınmasıyla tesis arıtma kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyüğü unvanını elde edecek.

2000'li yılların başında Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni hem kapasite olarak büyütecek hem de çalışma verimliliğini artırarak İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecini hızlandıracak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kentin arıtma yükünü üstlenen 3 fazda revizyon çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü tesisteki havuzları temizledi, ekipmanları yenileyerek verimliliği artırdı. Arıtma kapasitesini günlük 605 bin metreküpten 820 bin metreküpe çıkaracak 4. fazın inşaatında da önemli aşama kaydedildi. Betonarme yapılar tamamlanırken, mekanik ve elektronik işlerin devam ettiği bildirildi. Proje tamamlandığında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak.

"Hedef nisan ayı"

Tesiste 4. faz çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "İnşaatımızda ön çökeltim, biyofosfor, havalandırma ve son çökeltim havuzları ile pompa istasyonlarının inşaatları tamamlandı. Ayrıca blower binası ve idari binalarımızın inşaatları yapıldı. Kaba tüm inşaatımız bitmiş durumda. Ekipman montajlarımız ve elektrik montajlarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı da nisan ayına kadar tamamlayıp gerekli testlerimizi gerçekleştirip açılışımızı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"4. faz İzmir için hayati öneme sahip"

Artan nüfusla birlikte arıtma kapasitesinin de artırılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Diğer tesislerde bakım yapacağımız zaman bu fazı kullanacağız. Bu anlamda İzmir için 4. faz hayati öneme sahip. Çalışma bittiğinde Türkiye'nin en büyük arıtma tesisini devreye almış olacağız. Kentin yaklaşık 20 yıldır gündeminde olan bir konu da artık nisan ayı itibariyle çözüme kavuşmuş olacak. İZSU emekçileri gece gündüz inşaatı tamamlamak için çaba sarf ediyor. Yaptığımız yatırımlarla kentin alt yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Körfez temizliği için atılmış dev bir adım

Yaklaşık 7 gemi ile Körfez'de tarama faaliyetine devam ettiklerini de dile getiren Gürkan Erdoğan, "İlk etapta toplam 700 bin metreküp tarama yapıyoruz. Bu taramanın ardından tamamlamak üzere olduğumuz ikinci ihale ile de 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun taramasını yapacağız. Böylelikle İZSU Genel Müdürlüğü, son 25 yılda yapılan taramanın toplamından daha yüksek tarama faaliyeti gerçekleştirmiş olacak. 2 milyon 500 bin metreküplük dip tarama faaliyetleri tamamlandığında ve arıtma tesisinin 4. fazı devreye alındığında Körfez temizliği için dev bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'ni Temizleyecek Dev Arıtma Tesisi Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika

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