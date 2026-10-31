İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 7'nci gün Mozart ve Murat Boz konserleriyle geçti - Son Dakika
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İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 7'nci gün Mozart ve Murat Boz konserleriyle geçti

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İzmir Kültür Yolu Festivali\'nde 7\'nci gün Mozart ve Murat Boz konserleriyle geçti
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İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Mozart Akşamı ve Murat Boz konseri İzmirlilerle buluştu. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde Mozart eserleri seslendirilirken, Gündoğdu'yu dolduran müzikseverler Boz'un şarkılarına eşlik etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nde, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sunduğu 'Mozart Akşamı' konseri klasik müzik tutkunlarını bir araya getirdi.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde, İzmir Devlet Opera ve Balesi' tarafından Wolfgang Amadeus Mozart'ın sevilen eserleri seslendirildi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'ndeki konserde sopranolar Ayşe Özmen ve Eylem Demirhan, mezzosoprano Burcu Sayın, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Nejad Beğde, piyanoda Frances Lewelling'in eşliğinde sahne aldı. Klasik müziğin zarif ezgilerini dinleme fırsatı bulan sanatseverler, Mozart'ın bestelerindeki farklı duyguları solistlerin yorumlarıyla deneyimledi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise 'Bir Neşet Bin Ritim' performansı gerçekleştirildi. Anadolu müziğinin sevilen eserlerini farklı bir yorumla dinleyicilere sunan konser, Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan türkülerini darbuka, bendir ve davulların öne çıktığı ritim orkestrasıyla öne çıkardı. Geleneksel ezgilerin güçlü ritimlerle buluştuğu performansı izleyenler, Anadolu'nun müzikal zenginliğini farklı bir sahne deneyimiyle keşfetti.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARININ ESTETİK DÜNYASI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda Raşit Altun'un anlatımıyla gerçekleştirilen 'Sır' sergisi, ziyaretçileri aynanın sembolik anlamları üzerine düşünmeye davet etti. Ayna kavramının sanat ve tasavvufi düşünce çerçevesinde ele alındığı etkinlikte katılımcılar, yansımanın ötesindeki anlamları, insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini ve hakikat arayışını ele alan düşünsel bir yolculuğa çıktı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi'ndeki 'İzmir'in Suya Düşen Renkleri' sergisi de ebru ve minyatür sanatının özgün örneklerini bir araya getirdi. Sultan Nagihan Okumuş Öyekçin ve Nedim Sönmez'in eserlerini inceleyen sanatseverler, su üzerinde şekillenen renklerin zarafetini ve minyatür sanatının ince işçiliğini yakından görme fırsatı buldu. İzmir'in kültürel dokusundan izler taşıyan çalışmalar, geleneksel Türk sanatlarının estetik dünyasını ziyaretçilerle buluşturdu.

'İZMİRLİ YAZARLARIN HAYAT HİKAYELERİ' SÖYLEŞİ YAPILDI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi'nde yazar Nurdan Karacabey'in katılımıyla gerçekleştirilen 'İzmirli Yazarların Hayat Hikayeleri' söyleşisinde, kentin edebiyat dünyasına katkıda bulunan isimlerin yaşam öyküleri ve yazarlık serüvenleri ele alındı. Katılımcılar, yazarların kişisel deneyimleri ile eserleri arasındaki ilişkiyi dinleyerek İzmir'in edebiyat birikimine farklı bir pencereden bakma olanağı buldu.

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Sanat Atölyesi'nde düzenlenen Bibliyoterapi 'Hatalar' atölyesinde ise edebiyatın kişisel farkındalık üzerindeki etkisi ele alındı. Katılımcılar, edebi metinlerden hareketle hatalar kavramını değerlendirdi; kendi deneyimleri üzerine düşünerek farklı bakış açıları geliştirme fırsatı yakaladı.

GELENEKSEL SANATLAR UYGULAMALI ATÖLYELERLE TANITILDI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Emel Ardahanlı eşliğinde gerçekleştirilen Ahşap Baskı Atölyesi'nde katılımcılar, geleneksel yazmacılık sanatını yakından tanıdı. Osmanlı döneminde kumaş süslemede kullanılan ahşap kalıp baskı tekniğinin tarihsel gelişimini öğrenen sanatseverler; kaftan, seccade, bohça ve mendil gibi ürünlerde kullanılan motifleri inceledi. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nde Murteza Albayrak eşliğinde düzenlenen Karikatür Atölyesi'nde ise katılımcılar karikatür sanatıyla buluştu. Çizim ve görsel anlatımın öne çıktığı çalışmada sanatseverler, karikatürün kendine özgü ifade biçimini tanıma ve yaratıcı üretim sürecine katılma fırsatı elde etti.

ÇOCUKLAR KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINI KEŞFETTİ

İzmir Müze Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen 'Kültür Koruyucuları' etkinliğinde çocuklar, kültürel mirasın korunmasının önemini eğlenceli ve öğretici bir programla öğrendi. Tarihi eserlerin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında herkesin sorumluluğu bulunduğunu keşfeden minikler, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini deneyimleyerek kavradı.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin yedinci konser akşamında Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Murat Boz, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla İzmirlilerle buluştu. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek festival coşkusunu paylaştı.

İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: DHA
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