İzmir Menemen'de ölümlü kaza davasında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay'dan onandı - Son Dakika
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İzmir Menemen'de ölümlü kaza davasında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay'dan onandı

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İzmir Menemen\'de ölümlü kaza davasında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay\'dan onandı
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İzmir Menemen'de 2021'de otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün aracına çarpıp ölümüne neden olan Türkay Pala'nın istinafta 6 yıl 3 aya indirilen hapis cezası Yargıtay'da onandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, itirazları reddederek sanığın cezasını kesinleştirdi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına çarpıp, ölümüne neden olan yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis kararı istinafta bozulup 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Türkay Pala'nın cezası Yargıtay'da onandı.

Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat 2021'de Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda; Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Türkay Pala hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanık Pala'nın 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi. 8 Ekim 2021'de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada, Türkay Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

REÇETESİZ KULLANIMI EĞLENCE AMAÇLI

Yargılama sürecinde Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin, tedavi için kullandığı ilaçlar olduğu yönünde savunma yaptı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıda; Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin, suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amaçlı olarak sadece ilgili uzman hekim tarafından yeşil reçeteye bağlı olarak yazılabildiği, bunun haricindeki reçetesiz kullanımların keyif alma, eğlence, uyuşturucu olarak değerlendirildiğine dair yazı dosyaya geldi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada Türkay Pala, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastın yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması nedeniyle indirim uygulandı ve cezası 17,5 yıla indirildi.

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve sanığın Ceza Dairesi'nde yargılanmasına hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını kaldıran Ceza Dairesi, sanığa, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken; sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle oy çokluğu ile indirim uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 ay hapse çevirdi. Sanık Pala'nın ehliyeti ise 2,5 yıl süreyle geri alındı.

'İTİRAZLAR REDDEDİLDİ'

İstinafın kararına yapılan itirazların ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı ve aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığına kanaat getirdi. Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğini belirten Ceza Dairesi, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığının anlaşıldığına vurgu yapıp yapılan itirazların reddine karar verdi ve sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Kaynak: DHA
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