İzmir Narlıdere'de polisin parmağını ısıran hükümlü mukavemet ve tehditten tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve çıkan arbedede polisin parmağını ısıran hırsızlık hükümlüsü, "görevli memura mukavemet ve tehdit" suçundan da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E'nin (22) Şinasi Sokak'ta olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Polisi fark edince kaçmaya çalışan B.E, kovalamaca sonunda yakalandı. Polise direnen hükümlü, arbedede bir polis memurunun parmağını ısırdı.

Bölgeye gelen ve polise mukavemette bulunan B.E'nin yakını H.E. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.E. hakkında "görevli memura mukavemet ve tehdit" suçundan da tutuklama kararı verildi. H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.