İzmir Seferihisar'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Seferihisar'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kuyumcuya 10 gram sahte altın satarak 68 bin lira alan 2 zanlı, jandarma ekiplerince Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken üzerlerinde 24 bin 900 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'daki bir kuyumcuya gelen 2 kişi, 10 gram altın karşılığında 68 bin lira aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Daha sonra incelediği altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Muğla'nın Milas ilçesinde olduğunu belirlediği zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Seferihisar'a getirilen zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Seferihisar'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Seferihisar'da kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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