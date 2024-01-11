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İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlık kavuştu - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlık kavuştu

İzmir'de yaşayan Uğur Bulut, kardeşi Ufuk Bulut'tan gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İzmir Şehir Hastanesi'nin ilk canlıdan canlıya böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren ekip, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Uğur Bulut, nakilden sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. İzmir Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimi, bölgenin sağlıkta parlayan bir merkez haline gelmiştir.

11.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 12:28
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İZMİR'de yaşayan ve 25 yıl önce amcasından babasına böbrek nakli yapılan Uğur Bulut (48), kardeşi Ufuk Bulut'tan (40) gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Genetik geçişli polikistik böbrek teşhisi konulan Uğur Bulut'a, kardeşi Ufuk Bulut'tan İzmir Şehir Hastanesi Organ Nakil ekibi tarafından canlı vericili böbrek nakli yapıldı. İzmir Şehir Hastanesi'nin ilk canlıdan canlıya böbrek naklini, Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Adam Uslu, Prof. Dr. Sait Murat Doğan ve Doç. Dr. Gökalp Okut yaptı. İzmir Şehir Hastanesi'nde biri canlıdan diğerleri kadavradan olmak üzere 1 haftada 3 organ nakil ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık durumu gayet iyi olduğu için kısa süre içinde taburcu olacağı belirtilen Uğur Bulut, nakilden sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirip "Ailemizde Dr. Uslu ile olan hikayemiz geçmişe dayanıyor. Kendisi, 1998 yılında amcamdan babama böbrek nakil ameliyatını gerçekleştirdi. Babam da sayelerinde gayet kaliteli bir hayat yaşadı. Tarih tekerrür ediyor bizim için. Şimdi ise biz buradayız. Adam Uslu hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

'ORGAN NAKLİ HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR'

1997 yılından itibaren önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil ameliyatları yaptıklarını şimdi de İzmir Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nin sorumluluğunu yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Adam Uslu, 25 yıllık böbrek nakli arşivleri bulunduğunu belirterek "Böbrek transplantasyonu gereken hastalar için organ nakli hayati bir önem taşıyor. Bizim isteğimiz organ nakillerinde kadavradan transplantasyon tercihimiz. Ama bizim ülkemizde canlıdan canlıya nakil daha çok yapılıyor" diye konuştu.

'SAĞLIKTA PARLAYAN BİR MERKEZ'

İki ay önce hizmet vermeye başlayan İzmir Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimi'nde tüm hazırlıkları ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, ilk ameliyatın yapılması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirip "İlkler her zaman önemlidir. Hastanemiz yeni açılan fakat süratle ivme kazanan, bölgenin sağlıkta parlayan bir merkez haline geldi. Hastanemizin üst düzey olanakları, ekiplerimizin profesyonelliği ile birleşince ortaya çok güzel işler çıkıyor" dedi.(DHA)

İzmir Şehir Hastanesi\'nde gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlık kavuştu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlık kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlık kavuştu - Son Dakika
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