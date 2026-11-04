İzmir Selçuk'ta 5,5 milyon liralık dolandırıcılık zanlısı 2 kişi tutuklandı

İzmir Selçuk'ta 5,5 milyon liralık dolandırıcılık zanlısı 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Selçuk'ta kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, 30 Ekim'de bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdı. Jandarma ekiplerince yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gökçealan Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, 30 Ekim'de telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından 5,5 milyon lira dolandırıldı.
Vatandaşın jandarmaya şikayeti üzerine olayla ilgili Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Ekipler, saklandıkları adreste 2 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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