"İzmir Su" Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"İzmir Su" Türkiye'ye Yayılıyor

21.01.2026 09:41  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de kurduğu İzmir Su Fabrikası, Başkan Cemil Tugay dönemi ile verimliliğini artırarak Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi illere de doğal kaynak suyu ulaştırmaya başladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de kente kazandırdığı İzmir Su Fabrikası, Başkan Cemil Tugay döneminde yapılan yatırımlar sayesinde verimliliğini yüzde 65'e çıkardı, bayi sayısı 30'a ulaştı. Artık İzmir Su, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi illerde de sofralara ulaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'den bu yana faaliyet gösteren Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi, yapılan sağlam adımlarla hizmet ağını genişletti.

Grand Plaza AŞ bünyesinde faaliyet gösteren tesis, yurttaşların temiz, kaliteli ve sağlıklı suya erişimini sağlıyor. Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nün doğal kaynak suyunu saatte 1.500 damacana kapasiteyle el değmeden ve son teknolojiyle üreten fabrikanın bayi sayısı, Başkan Cemil Tugay döneminde 30'a yükseldi. Sadece 19 litrelik damacana üreten tesis, ekonomik kriz döneminde bile fiyat politikasını piyasa koşullarının altında tutarak yurttaşlara uygun fiyatlı su sağlamaya devam etti.

"Dünya standartlarına göre üretim yapıyoruz"

İzmir Su Fabrika Müdürü Gürsoy Taşdemir, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verirken, şunları söyledi:

"Burası İzmir'linin kamusal bir alanı ve İzmir'liye üretim yapan bir tesis; aslında hepimizin malı. Bornova Homeros eteklerinde bulunan tesisimizde, 8 kilometrelik mesafeden irsaliye hatlarıyla doğal kaynak suyumuz getiriliyor. Kayalıkların arasından gelen bu suyu, dünya standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygun şekilde filtreliyoruz. Damacanaların temizliğini hijyen koşullarına göre yapıyor ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği normlara uygun üretim gerçekleştiriyoruz."

"Önceliğimiz sağlık, kalite ve hizmetin en ücra noktaya ulaşması"

İzmir Su Fabrika Müdürü Gürsoy Taşdemir, İzmir dışına da hizmet verdiklerini belirterek, "Manisa, Balıkesir, Aydın gibi illerimize hizmet etmeye başladık. 2017 yılında kurulan bu tesiste yılda yaklaşık 2 milyon damacana su ürettik ve bunlar nihai tüketiciye ulaştırılıyor. Böylesi kaliteli bir ürünü üretmekten gurur duyuyoruz. Başkan Cemil Tugay döneminde tesisin işlevselliği ciddi şekilde artırıldı; yüzde 37 olan verimlilik kapasitesi yüzde 65'e yükseldi, bayi sayısı ise 15'ten 30'a çıkarıldı. Her türlü eksikliğimizi gidermeye çalışıyor, vatandaşlarımızla birebir temas kurup şikayet ve taleplerini alarak vizyonumuzu şekillendiriyoruz. İzmir Su olarak önceliğimiz kalite, çevre ve gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Tesisimiz, kalite yönetimi, çevre yönetimi, gıda güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemi belgelerine sahip. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Homeros'un zirvesinden sofralara uzanan doğal kaynak suyu

Homeros'un zirvesinden süzülen doğal kaynak suyu, 1.700 metrekarelik açık ve 2.400 metrekarelik kapalı alanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve hijyenik su, hanelere düzenli olarak ulaştırılıyor. Ev aboneliği alan vatandaşların sayısı da her geçen gün artıyor ve şu anda 95 bine ulaştı. Sofralara uzanan doğal kaynak suyu, fabrikada Endüstri 4.0 teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Üretimde karbon ayak izi, çevresel faktörler ve geri kazanım dikkate alınıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine titizlikle uyuluyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Manisa, Aydın, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İzmir Su' Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: "İzmir Su" Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.