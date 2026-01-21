"İzmir Su" Türkiye'ye Yayılıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de kente kazandırdığı İzmir Su Fabrikası, Başkan Cemil Tugay döneminde yapılan yatırımlar sayesinde verimliliğini yüzde 65'e çıkardı, bayi sayısı 30'a ulaştı. Artık İzmir Su, Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi illerde de sofralara ulaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'den bu yana faaliyet gösteren Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi, yapılan sağlam adımlarla hizmet ağını genişletti.

Grand Plaza AŞ bünyesinde faaliyet gösteren tesis, yurttaşların temiz, kaliteli ve sağlıklı suya erişimini sağlıyor. Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nün doğal kaynak suyunu saatte 1.500 damacana kapasiteyle el değmeden ve son teknolojiyle üreten fabrikanın bayi sayısı, Başkan Cemil Tugay döneminde 30'a yükseldi. Sadece 19 litrelik damacana üreten tesis, ekonomik kriz döneminde bile fiyat politikasını piyasa koşullarının altında tutarak yurttaşlara uygun fiyatlı su sağlamaya devam etti.

"Dünya standartlarına göre üretim yapıyoruz"

İzmir Su Fabrika Müdürü Gürsoy Taşdemir, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verirken, şunları söyledi:

"Burası İzmir'linin kamusal bir alanı ve İzmir'liye üretim yapan bir tesis; aslında hepimizin malı. Bornova Homeros eteklerinde bulunan tesisimizde, 8 kilometrelik mesafeden irsaliye hatlarıyla doğal kaynak suyumuz getiriliyor. Kayalıkların arasından gelen bu suyu, dünya standartlarına ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygun şekilde filtreliyoruz. Damacanaların temizliğini hijyen koşullarına göre yapıyor ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği normlara uygun üretim gerçekleştiriyoruz."

"Önceliğimiz sağlık, kalite ve hizmetin en ücra noktaya ulaşması"

İzmir Su Fabrika Müdürü Gürsoy Taşdemir, İzmir dışına da hizmet verdiklerini belirterek, "Manisa, Balıkesir, Aydın gibi illerimize hizmet etmeye başladık. 2017 yılında kurulan bu tesiste yılda yaklaşık 2 milyon damacana su ürettik ve bunlar nihai tüketiciye ulaştırılıyor. Böylesi kaliteli bir ürünü üretmekten gurur duyuyoruz. Başkan Cemil Tugay döneminde tesisin işlevselliği ciddi şekilde artırıldı; yüzde 37 olan verimlilik kapasitesi yüzde 65'e yükseldi, bayi sayısı ise 15'ten 30'a çıkarıldı. Her türlü eksikliğimizi gidermeye çalışıyor, vatandaşlarımızla birebir temas kurup şikayet ve taleplerini alarak vizyonumuzu şekillendiriyoruz. İzmir Su olarak önceliğimiz kalite, çevre ve gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Tesisimiz, kalite yönetimi, çevre yönetimi, gıda güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemi belgelerine sahip. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Homeros'un zirvesinden sofralara uzanan doğal kaynak suyu

Homeros'un zirvesinden süzülen doğal kaynak suyu, 1.700 metrekarelik açık ve 2.400 metrekarelik kapalı alanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve hijyenik su, hanelere düzenli olarak ulaştırılıyor. Ev aboneliği alan vatandaşların sayısı da her geçen gün artıyor ve şu anda 95 bine ulaştı. Sofralara uzanan doğal kaynak suyu, fabrikada Endüstri 4.0 teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Üretimde karbon ayak izi, çevresel faktörler ve geri kazanım dikkate alınıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine titizlikle uyuluyor.