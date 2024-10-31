İZMİR TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İZMİR TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi

İZMİR TUSAŞ\'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi.

31.10.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırı ile TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.

'ÇOK ÖNCE İŞBAŞI YAPTIRILMIŞ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonrası 5 personeli şehit eden ve 22 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan kadın teröristin, ağabeyinin belediyemizde çalıştığı haberini alınca D.A. adlı personelimizle tüm ilişiğimizi kestik. Göreve gelmeden çok önce işbaşı yaptırılmış olup, aksine silahlı güvenlik belgesi alması da ayrıca bizleri de şaşırtmıştır. Konu hassasiyeti sebebiyle milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. D.A., 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başlıyor. 30 Haziran 2022'de valilik tarafından özel güvenlik kimlik kartı yenileniyor. 28 Ekim 2024'te ise işine son verildi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Çiğli Belediyesi, Savaş ve Çatışma, Yerel Yönetim, Havacılık, Güvenlik, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Terör, Çiğli, TUSAŞ, İzmir, Uzay, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR TUSAŞ'a saldıran teröristin belediyede güvenlik amiri olan ağabeyinin işine son verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.